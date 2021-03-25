Ростовчанин потерял 465 тысяч рублей после беседы с «работником банка»

Мошенника и его сообщников уже разыскивают, возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовчанин потерял 465 тысяч рублей после беседы с неизвестным, который представился сотрудником банка. Мошенника и его сообщников уже разыскивают, возбуждено уголовное дело, рассказали сегодня в пресс-службе областного главка МВД.

Как пояснил правоохранителям сам пострадавший, преступник сообщил о якобы «сомнительных операциях по карте» и попросил продиктовать все данные, чтобы спасти средства. Как только мужчина это сделал, все накопления сразу же исчезли.

И это не единичный случай. Доверчивые люди часто теряют бдительность и верят таким жуликам. В полиции подчеркивают: не следует сообщать собеседникам любые личные данные, и если есть какие-то сомнения, лучше напрямую обратиться в финансовое учреждение и уточнить вопрос.

Накануне правоохранители объяснили жителям Дона, как обманывают мошенники. В специальных памятках перечислили все самые распространенные теневые схемы и методы защиты от них.