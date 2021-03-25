Требовали деньги каждый день: донских коллекторов наказали за навязчивые звонки

Дело дошло до суда после жалобы должника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Дону за навязчивые звонки наказали коллекторское агентство. Организация заплатит штраф в 200 000 рублей. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Дело дошло до суда после жалобы должника, он просил защитить его от звонков, которые поступали днем и ночью. Из-за этого мужчина просто не мог связаться с родными, а также был вынужден по несколько раз в день выслушивать требования и оскорбления. При этом, по закону, коллекторы могут звонить не более одного раза в сутки или восьми раз в месяц.

Во время расследования судебные приставы выяснили, что в «Приоритете» использовали незарегистрированные номера. Именно с них сотрудники агентства совершали назойливые звонки людям. Это полностью нарушало федеральный закон. Доказательства нашли быстро, после этого все материалы рассмотрели в суде.

Сегодня же «КП – Ростов-на-Дону» в полиции сообщили о телефонном мошенничестве, после которого пострадавший потерял 465 тысяч рублей. Жителю донской столицы позвонил неизвестный и предупредил о якобы «сомнительных операциях по карте». Он потребовал данные, чтобы «защитить накопления» мужчины. Однако после получения информации жулик исчез с деньгами.