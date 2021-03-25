Власти Ростова выкупят еще один участок для строительства моста на улице Малиновского

Власти донской столицы планируют изъять еще один участок под строительство нового путепровода на улице Малиновского. Сити-менеджер Алексей Логвиненко уже подписал соответствующее постановление, документ опубликовали на сайте горадминистрации.

Предполагается, что землю должны выкупить. Территория находится по адресу: СНТ «За Мир», 82. Ее площадь - 581 квадратный метр. Также там располагается здание площадью в 60 квадратных метров. Объекты сначала пройдут независимую экспертизу.

В 2019 году для проведения масштабной реконструкции моста потребовалось дополнительное пространство. Тогда власти решили изъять участки и недвижимость у 11 собственников. Произвели оценку земли и назвали. Вот только она устроила далеко не всех. После администрация подала в суд, и в феврале смогла выиграть процессы.

Мост планируют построить до конца 2021 года. В итоге его пропускная способность должна вырасти вдвое. Сейчас рабочие ведут строительство подъездных дорог.