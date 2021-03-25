К 1 мая планируют открыть движение по ростовскому мосту на улице Малиновского

По переправе пустят общественный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по ростовскому мосту на Малиновского должны открыть к 1 мая. По переправе пустят общественный транспорт. Об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации Ростова по транспортному и дорожному хозяйству Константин Солонский.

- Мы должны открыть движение общественного транспорта к 1 мая. Сейчас нас немного сдерживает погода, работать не позволяет, но все сроки мы знаем, все задачи поставлены. К 1 июлю планируем открыть проезд для всех остальных. Как именно будет организовано движение, решим уже ближе к 1 июлю, потому что нужно понимать, какой эффект мы от этого получим – прокомментировал чиновник.

Также Константин Солонский рассказал о том, как сейчас идет масштабная реконструкция на объекте. Ранее сообщалось, что для работ понадобился еще один участок земли, его собирались выкупить у собственника в СНТ «За Мир».

- По строительству моста у нас еще ведутся работы. На сегодняшний момент снесены все здания и опоры ЛЭП, которые мешали. Это сделали по графику. Уже установили полностью одну опору. Выполнено 80 процентов работ на поле №2. Поставлена опалубка. Ведем устройство подпорных стенок, которые необходимы для дорожного движения, - отчитался Константин Солонский.