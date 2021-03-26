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Василий Голубев оценил работу областного правительства в период пандемии коронавируса. Инфекция в регион пришла ровно год назад, о первой заболевшей стало известно в апреле 2019 года, а уже в мае зарегистрировали первый смертельный случай. После это власти предприняли все возможные меры для стабилизации ситуации и защиты жителей Дона.

- При всех сложностях я бы четверку поставил смело. Без нюансов не обходилось. Собственно говоря, мы в этих условиях не жили давно. Вся система здравоохранения, все волонтеры, которые принимали участие, все, кто имел к этому отношение, очень живо откликались на ситуацию. Нам на ходу приходилось учиться, что-то менять, создавать новые ковидные койки», - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

При этом глава региона отметил, что не всегда удавалось получить поддержку населения.

- Как я иногда говорю, есть правила, когда один капает, а другой дает советы. Когда кто-то пытается критиковать, абсолютно не занимаясь проблемой, иногда не зная даже сути этой проблемы, в этом случае нужно брать лопату второму человеку и вместе копать. Я очень высоко оцениваю нашу работу. Не нужно было никаких призывов, люди сами увидели угрозу, - сказал Василий Голубев.