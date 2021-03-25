Первый случай COVID-19 в Ростовской области обнаружили ровно год назад

С улучшением эпидобстановки ограничения в регионе постепенно снимали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно год назад – 25 марта 2019 года – в Ростовской области обнаружили первый случай COVID-19. Инфекцию тогда подтвердили у девушки, которая вернулась из Таиланда. В апреле она уже выздоровела. Однако в том же месяце на Дону прогремела новость о гибели пациента с коронавирусом.

Первой жертвой нового заболевания оказался гражданин Китая. Мужчине было 34 года. Во время вскрытия у него выявили сепсис, двустороннюю пневмонию и коронавирус. К этому моменту по стране заболели уже сотни человек.

После этого люди начали спешно пополнять запасы еды, все боялись неизбежного карантина. Никто не знал, сколько он продлится и какими будут последствия.

Ограничения в регионе ввели в начале апреля, губернатор тогда утвердил постановление №272. Людям временно запретили плановую госпитализацию, нельзя было выходить на улицы и посещать кладбища. Закрыли школы, предприятия, не работали торговые центры. Сократили количество транспорта. Ввели масочный режим.

С улучшением эпидобстановки ограничения в регионе постепенно снимали. Сейчас больницы снова принимают плановых пациентов, увеличили количество транспорта на линиях, можно посещать магазины, точки общепита, открыты досуговые заведения.

Карантин еще действует, но уже в более мягком режиме. Также не отменили и защитные маски, их нужно носить в общественных местах, в такси и даже в лифтах.

Всего в Ростовской области, по состоянию на 23 марта, 78 911 инфицированных. Выздоровели уже 70 522 человека.