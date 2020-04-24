В Ростове-на-Дону от коронавируса скончался первый больной - профессор медицины

Ростовские медики не смогли спасти жизнь своего коллеги - известного врача из Китая, профессора медицины, который приехал в донскую столицу.

Врач из Китая попал в ростовскую городскую больницу № 6, а после в им. Н. А. Семашко, но его состояние с каждым днем становилось только хуже. Мужчина даже впал в кому.

- Получено заключение о смерти одного из больных коронавирусом, который лечился в Ростове-на-Дону. Пациент умер 17 апреля, однако причина смерти была определена только 24 апреля после проведённого вскрытия, - сообщили в региональном оперативном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Специалисты объясняют затянувшийся период ожидания заключения экспертов тем, что пациент имел двойное гражданство и для проведения процедуры вскрытия потребовалось получить разрешение из Китая.

- В заключении паталогоанатома - три причины: сепсис, двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция, - отметили в оперативном штабе.

По словам специалистов, дополнительные исследования еще проводятся.

В донской столице у погибшего от коронавируса профессора были многочисленные друзья. В работе мужчина использовал знания, полученные в Китае, а также в России. Многие пациенты считали методику врача адаптивной физкультуры из КНР эффективной.

Где именно погибший заразился коронавирусом сейчас устанавливают специалисты.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", на территории региона уже 544 человека больных коронавирусом, 18 из них выздоровели и сейчас чувствую себя хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач принял в отделение пациентку с коронавирусом и обрек ростовскую больницу № 6 на карантин

Жалобу на главврача написали пациенты больницы, которые лечились от пневмонии (подробности)