Год пандемии в Ростове-на-Дону 2020 — 2021: что изменилось с первого случая заражения

Первого зараженного в Ростове-на-Донгу выявили 25 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Год пандемии в Ростове-на-Дону наступит 25 марта 2021 года. В этот день официально подтвердился первый случай заражения коронавирусом. «Комсомольская правда» рассказывает, как с тех пор изменились жизнь ростовчан и заболеваемость ковидом.

Первой зараженной оказалась туристка, вернувшаяся из Таиланда. Когда из лаборатории пришел положительный результат, ее экстренно госпитализировали. Пациентку поместили в изолированный бокс ЦГБ на Семашко. Уже в начале апреля ростовчанка выздоровела.

Когда пришли положительные результаты теста, женщину экстренно госпитализировали. Фото: ИВАНОВА Диана

Уже 31 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим самоизоляции. Жителям разрешили выходить из дома только в ближайший магазин за продуктами. Медики, сотрудники некоторых компаний и волонтеры могли передвигаться по городу с пропуском. Власти также запретили и въезд в Ростовскую область из других регионов.

В конце прошлого марта губернатор подписал указ о введении режима самоизоляции. Фото: правительство РО.

24 апреля стало известно, что скончался первый пациент с ковидом. Им оказался врач из Китайской Народной Республики. На тот момент общее число зараженных в области уже достигло 533 человек. Кроме ростовчан ковидом начали болеть жители других городов и районов области. На борьбу с ковидом власти направили почти все ресурсы здравоохранения — профилактические приемы приостановили.

12 июня жителям разрешили свободно передвигаться по улицам. Позже были открыты границы не только в другие регионы, но и страны, например, в Турцию. Сотни отдыхающих устремились на пляжи и другие места с высоким скоплением людей.

Врач из КНР скончался 17 апреля 2020 года. Фото: Instagram oxanakrivoscheeva.

Осенью ситуация ожидаемо ухудшилась. 21 октября в сети появилась информация о том, что в больнице № 20 Ростова-на-Дону несколько пациентов скончались от нехватки кислорода. После скандала следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Результаты расследования пока неизвестны.

18 января в Ростовской области началась массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент в регион поступило более 118 тысяч доз вакцины. За это время прививку сделали более 108 тысяч человек.

Прививки получили более 108 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас число зараженных с начала пандемии — 78672. За весь период скончались 3 414 человек, выздоровели 70254.

В феврале заболеваемость коронавирусом постепенно пошла на спад. С 9 марта медучреждения возобновили амбулаторную помощь и госпитализацию. Койки для плановой стационарной помощи разрешили заполнять на 50 процентов. В донской столице начали закрывать ковидные госпитали.

Общее число зараженных перевалило за 78 тысяч. Фото: правительство РО.

В настоящее время сохраняются масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Так, концертные залы и трибуны могут заполняться на 50 процентов. 20 марта Василий Голубев анонсировал новые послабления коронавирусных ограничений. Что изменится в жизни ростовчан, пока не уточняется.

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