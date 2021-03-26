Донские саперы уничтожили 353 артснаряда времен Великой Отечественной войны

Каждый год на донской земле находят вещи бойцов, оружие или военную технику Фото: http://mil.ru/

Донские саперы уничтожили 353 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Их нашли в районе поселка Средний Чир. Общая масса боеприпасов составила больше 300 килограммов. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сегодня рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Некоторые артснаряды хорошо сохранились и даже спустя десятки лет могли взорваться в любой момент. Их осторожно извлекли на поверхность и вывезли на специальный полигон. Там опасные находки подорвали.

И это не единственное свидетельство страшных военных лет. Каждый год на донской земле находят вещи бойцов, оружие или военную технику. Жители области не забывают подвиги своих предков, которые погибли, отважно защищая родную землю от нашествия фашистов.

Так, например, в память о героических подвигах «Комсомольская правда» - Ростов» в прошлом году провела проект «Стихи о войне». Сотрудники компании и их дети рассказали истории о том, как трагическое лихолетье перевернуло жизни их семей, а также прочли проникновенные строки Ахматовой, Высоцкого, Окуджавы, Симонова, Рождественского и других поэтов.