В Республике Калмыкия мужчина обвиняется в убийстве жены: он нанес 38 ударов ножом

Уголовное дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование убийства в селе Малые Дербеты Республики Калмыкия — 48-летний житель убил свою жену. Преступление произошло 23 ноября 2020 года.

— Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился со своей гражданской женой на бытовой почве, а потом убил, — рассказали в Следственном комитете по Республике Калмыкия.

Мужчина намеренно взял со стола кухонный нож и не менее 38 раз ударил в голову и тело жены. Женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело передано в суд, мужчине грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

Накануне стало известно о громком происшествии в одном из районов области. 12-летний подросток застрелил своего одноклассника. Мальчик хотел показать другу отцовскую «Сайгу» и достал ее из сейфа. Ребенок случайно нажал на курок — пуля попала прямо в сверстника.

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Говорят, ребята были лучшими друзьями. А эту версию сейчас проверяют следователи. (Подробности)