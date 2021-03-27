В Республике Калмыкия легковушка врезалась в грузовик

В результате ДТП пострадали три человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На автодороге «Волгоград-Элиста» Сарпинского района водитель автомобиля «Фольксваген Поло» врезался в впереди двигающийся автовоз «Мерседес».

— По предварительной версии, 37-летний житель Элисты не держал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем под управлением жителя Карачаево-Черкесской Республики, — уточняют в МВД по Республике Калмыкия.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров легкового автомобиля: 17-летний и 16-летний парни-элистинцы отделались ушибами, 24-летняя девушка, жительница Ики-Бурульского района, доставлена в больницу.

В настоящий момент проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства аварии.

Еще одно происшествие с участием грузовика произошло в Ростове-на-Дону. 25 марта в микрорайоне Темерник сгорел КаМАЗ. Пожар тушили пять спасателей, было привлечено две единицы техники. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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