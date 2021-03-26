В донской столице сгорел грузовик

В Ростове сгорел грузовой автомобиль. Фото: ГУ МЧС по РО

В микрорайоне Темерник донской столицы сгорел грузовой автомобиль.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта, около четырех часов утра на улице Миронова. На улице неожиданно вспыхнул грузовик КаМАЗ. Заметившие огонь очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям спасателей, в пожаре никто не пострадал. Локализовать возгорание пожарные смогли в 4:19, а уже через минуту пламя было полностью потушено. Что стало причиной возгорания пока неизвестно, ее предстоит установить специалистам и оценить нанесенный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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