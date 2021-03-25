На Дону парень в порыве гнева сжег собственную машину

Случайные прохожие попытались остановить его. Фото: Евгения ГУСЕВА

В социальных сетях появилось видео, как парень в селе Самарском сжег свою машину, припаркованную на улицу. Автор ролика сообщил, что все произошло накануне ночью. Молодой человек, вооружившись канистрой с горючей жидкостью, исполнил задуманное на глазах у случайных прохожих.

Все произошло на улице в темное время суток. Вблизи стояли и другие автомобили, которые могли также загореться. К счастью, такая учесть обошла их стороной. В разрушительную деятельность владельца авто вмешались случайные прохожие. Они попытались остановить парня, который, по неизвестной причине, очень злился на свою "ласточку".

Отечественная машина загорелась не сразу. Сначала мужчина оттащил разгневанного парня. Все это сопровождалось криками и уговорами остановить безумие.

- Утром ты пожалеешь об этом! Давай я у тебя ее куплю! - предложил защитник авто.

- Знаю, что пожалею, но мне уже все равно! Меня достало все! - отвечал хозяин.

Первая попытка поджечь машину обернулась провалом - парня сбили с ног. Упрямый дончанин не остановился: встал, чиркнул зажигалкой и автомобиль охватило пламя. Спустя еще мгновение огонь распространился на весь кузов, спасать "железного друга" было уже поздно.

В комментариях некоторые обратили внимание, что парень скорее всего было пьян: его выдавала невнятная речь и проблемы с координацией. Пожалел дончанин о содеянном или нет, точно неизвестно. Так или иначе, автомобиль уже не вернешь.

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