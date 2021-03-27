Таганрожцы переплыли огромную лужу на резиновой лодке

Впервые лужа появилась на участке несколько лет назад. Фото: https://www.instagram.com/daily_luzha_taganrog/

В Таганроге жители переплыли на резиновой лодке огромную лужу на улице Чехова. О необычной переправе ее участники рассказали в социальных сетях.

Жители устроили заплыв вечером 26 марта. Сначала они проверили глубину лужи — воды оказалось достаточно для переправы.

Участники акции говорят, что лужа стала похожа на реку. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog/

— Накачали лодку. Испытал. Дождь перестал идти еще утром, но мель мы нашли только у низкого берега. Уровень низок для гребли, но во время ливня глубины хватит! — написал один из участников.

Жители сообщили, что лужа на Чехова появилась несколько месяцев назад. В асфальте яма, которую рабочие залили бетоном. В итоге вместе с повреждение они забетонировали и решетку ливневки. С тех пор после каждого дождя здесь появляется гигантская лужа, которая мешает и пешеходам, и водителям.

По словам таганрожцев, ливневку на участке залили бетоном. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog/?hl=en

Ранее в Таганроге прославилась лужа на улице Петровской. Чтобы привлечь внимание к проблеме, неравнодушные жители завели ей аккаунт в "Инстаграме". Теперь его авторы описывают и другие похожие проблемы.

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