«Просто огонь»: Татьяна Котова поразила поклонников эротическим танцем

Донская красавица снова удивила поклонников. Фото: https://www.instagram.com/kottova/

Звезда из Ростова-на-Дону Татьяна Котова не перестает удивлять поклонников. На этот раз донская красавица показала поклонникам эротический танец.

Девушка не стала скрывать своих прелестей, представ перед поклонниками в купальнике. Она грациозно и волнующе двигалась под заводную музыку регги.

— Как все уже поняли, в любой непонятной ситуации я танцую. Да и в понятной тоже. У меня еще много таких видео. Выкладывать все? — обратилась Котова к подписчикам.

Пользователи «Инстаграма» дружно поддержали танцовщицу. Спонтанный сексуальный номер похвалили и женщины, и мужчины. Дамы поинтересовались, где можно научиться так красиво двигаться. Мужчины же не могли оторвать глаз от фигуры Татьяны.

— Просто огонь! Кривая девушка. Фигура супер, глаз не оторвать! — написал один из подписчиков певицы.

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