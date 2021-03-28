После ДТП иномарку отбросило на пешехода в Ростове-на-Дону

Пешеход получил травмы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другим автомобилем и сбила пешехода. Происшествие случилось 28 марта на улице 14-я Линия.

По предварительным данным, водитель «БМВ X5» не справился с управлением. Иномарка врезалась в «Шевроле», припаркованный у дома. От удара «Шевроле» отбросило на пешехода — 27-летнего мужчину. Машина также столкнулась с еще одним авто «Фольксваген Поло».

— В результате ДТП пешеход пострадал. Мужчину доставили в больницу. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ранее в Ростове произошел инцидент с участием машины такси. Автомобиль провалился в яму, вырытую рабочими. По словам очевидцев, водитель легковушки за рулем отвлекся на телефон и не заметил, что участок впереди огорожен. В итоге передняя часть авто «нырнула» в провал. По предварительным данным, автомобилист не пострадал.