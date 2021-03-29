В Усть-Донецком районе вновь заработал ковидный госпиталь, еще 19 коек открыли в Таганроге

Загруженность коечного фонда – 75,5% Фото: ИВАНОВА Диана

С ростом заболеваемости коронавирусом в Ростовской области увеличилась нагрузка на коечный фонд. Из-за этого вновь открыли инфекционный госпиталь в ЦГБ Усть-Донецкого района, там для пациентов оборудовано 112 мест, также на 19 коек увеличили мощность таганрогской БСМП. Об этом сегодня сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с COVID-19.

- Решения о дальнейшем изменении структуры коечного фонда будут приниматься в зависимости от развития ситуации, - пояснили власти.

Распределять потоки будут в центре анестезиологии-реанимации областной больницы. По состоянию на 29 марта, в донском регионе работают 17 инфекционных госпиталей, в которых задействовано 2 538 мест. Загруженность коечного фонда – 75,5%.

Сегодня же стало известно, что за сутки коронавирусом заболели еще 242 жителя Дона. Всего же за все время пандемии число инфицированных достигло 80 357 человек. Выздоровели за этот период 72 127 человека. Лечение в стационарах сейчас получают 1 916 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 18 человек, на неинвазивной ИВЛ - 139.