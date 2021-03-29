В Миллерово нашли больную бешенством лисицу

Утром хозяин подворья обнаружил задушенную лисицу рядом с будкой своей собаки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Труп лисицы хозяин дома обнаружил рядом с будкой своей собаки утром субботы, 27 марта. Вероятно, дворняга задушила чужого зверя, защищая хозяйский дом.

Ветврачи Миллеровского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных оперативно прибыли на место. Специалисты отобрали пробы патологического материала и направили их в областную ветеринарную лабораторию на исследование. Труп лисицы сожгли, а место захоронения продезинфицировали.

Собака, которая контактировала с бешеным животным, сейчас изолирована от людей и других животных и находится под наблюдением специалистов.

На неблагополучной территории будет установлен карантин.

Не так давно стало известно, что в станице Казанской ввели карантин из-за бешеной собаки. Теперь оттуда нельзя вывозить собак и кошек