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Происшествия29 марта 2021 17:53

В Миллерово нашли больную бешенством лисицу

Это уже четвертый случай бешенства, зафиксированный ветеринарами в Ростовской области с начала года
ТИХОНОВА Татьяна
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Утром хозяин подворья обнаружил задушенную лисицу рядом с будкой своей собаки.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Труп лисицы хозяин дома обнаружил рядом с будкой своей собаки утром субботы, 27 марта. Вероятно, дворняга задушила чужого зверя, защищая хозяйский дом.

Ветврачи Миллеровского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных оперативно прибыли на место. Специалисты отобрали пробы патологического материала и направили их в областную ветеринарную лабораторию на исследование. Труп лисицы сожгли, а место захоронения продезинфицировали.

Собака, которая контактировала с бешеным животным, сейчас изолирована от людей и других животных и находится под наблюдением специалистов.

На неблагополучной территории будет установлен карантин.

Не так давно стало известно, что в станице Казанской ввели карантин из-за бешеной собаки. Теперь оттуда нельзя вывозить собак и кошек

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