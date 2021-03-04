В станице Казанской ввели карантин из-за бешеной собаки

В одной из станиц Ростовской области ввели карантин по бешенству. Фото: управление ветеринарии РО
В станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области был введен карантин из-за обнаружения бешенства у домашней собаки. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Ростовской области.
Такая мера была введена для уничтожения опасного заболевания на территории подвергшегося ему района.
- Ограничения введены распоряжением губернатора Ростовской области Василия Голубева 2 марта 2021 года, - говорится в тексте сообщения.
До окончания карантина из района нельзя вывозить собак и кошек, а также запрещается проводить выставки и торговать домашними животными.
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В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству.
Его снимут только в конце июня.
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