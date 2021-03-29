Зарплата дончан растет: Ростовстат передает о повышении на шесть процентов

Самые высокие оклады оказались у представителей финансово-страховой сферы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщили в Ростовстате, зарплата земляков в среднем составляет 35,6 тысячи рублей, и ее рост по сравнению с прошлым годом составил 5,7 процента. Больше всех по статистике зарабатывают представители финансово-страховой сферы — около 52 тысяч рублей (прирост — 7,5 процента).

Кроме того, в тройку самых прибыльных сфер для работы вошли «профессиональная, научная и техническая» деятельности (увеличение на 5,2 процента) и «обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха» (зарплата выросла на 6,8 процента). Работники этих сфер зарабатывают от 44 тысяч рублей.

Напомним, величина средней зарплаты в Ростовской области в 2020 году выросла на 5,3 процента.

Подросли и доходы ростовчан. Прирост составил более 3 процентов. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко.