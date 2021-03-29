Бдительные ростовчане спасли подростков от серьезной опасности

Ростовские подростки подвергли себя опасности ради развлечения. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице группа подростков подвергла себя опасности ради развлечения. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Школьники забрались на крышу многоэтажного дома, расположенного на проспекте 40-летия Победы. Именно эта крыша по неизвестной причине оказалась в свободном доступе. Жители дома напротив заметили, что один наиболее активный подросток начал соскакивать с верха крыши на козырек близлежащего балкона. Очевидцы приняли решение вызвать к месту происшествия наряд полиции.

- Полицейские приехали минут через десять, дети уже убежали. Кому писать, кому звонить в таких ситуациях? - поинтересовалась автор поста.

Пользователи в комментариях посоветовали в этих случаях обращаться в управляющую компанию.

«Но лично я давно убедилась, что власти мониторят соцсети и принимают меры по жалобам ростовчан», «У каждой старшей по подъезду должны быть ключи от дверей на крышу. Скажите им об этой ситуации», - написали пользователи.

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У ребят набралось уже более 40 экстремальных видео.

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