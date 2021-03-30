20 пациентов с коронавирусом умерли на Дону, заболели еще 240 человек

Новых заболевших выявили в 50 городах и районах Дона Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 30 марта, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 240 человек. Всего с начала пандемии было инфицировано 80 597 жителей региона. Выздоровели за этот период 72 398 человек.

Новых заболевших выявили в 50 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове-на-Дону - 92 случая. Далее идут Волгодонск, Новошахтинск и Неклиновский район, там по 8 случаев. Меньше всего положительных тестов за сутки отобрали в Мясниковском, Обливском, Усть-Донецком и Целинском районах.

35% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% - от 46 до 65 лет, 18,8% - от 66 до 79 лет; 7,9% - старше 80 лет, 3,7% - дети. Лечение в стационарах сейчас получает 1926 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 20 человек, на неинвазивной ИВЛ - 138.

Также в правительстве региона сообщают о смерти еще 20 человек за последние сутки. Это десять женщин и десять мужчин в возрасте от 26 до 88 лет. У всех были хронические заболевания.

Всего за сутки в лабораториях сделали 986 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 221,23.

Накануне власти сообщили об увеличении нагрузки на коечный фонд. Это происходит из-за роста заболеваемости инфекцией. В связи с этим вновь заработал ковидный госпиталь в ЦГБ Усть-Донецкого района, а также открыли еще 19 коек в таганрогской БСМП.