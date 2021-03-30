15 тонн йогуртов и сливок не пропустили из Ростовской области в Украину

Партию забраковали при проверке сопроводительных документов Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Ростовской области в Украину не пропустили 15 тонн молочной продукции, речь идет о йогуртах и сливках. Вкусный груз оказался под запретом для жителей сопредельного государства из-за недочета в накладной. Документ забраковали при проверке в ветеринарном пункте «Таганрогский».

- Акт о нарушении составили на месте. После этого вывоз указанной продукции запретили, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дону» в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что продукцию иногда не выпускают не только на вывоз, но и на ввоз. Так, например, из Украины на донскую землю не смогли доставить 250 инкубационных яиц и 100 утят. На них владельцы не оформили никаких документов. Соответственно, этот груз мог быть заражен возбудителями особо опасных болезней.

Также на Дону в марте уничтожили почти 19,9 тонн помидоров из Армении. Продукты были заражены южноамериканской томатной молью. Это опасный вредитель, который нападает также на картофель, баклажаны, болгарский перец и другие культуры. Обычно ее завозят в регион с рассадой или плодами, которые должны идти на продажу. Прожорливые путешественники часто цепляются к машинами или прячутся в таре.