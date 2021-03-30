Власти Ростова на украшение города ко Дню Победы потратят в пять раза меньше средств, чем в прошлом году

Так будет выглядеть дворец творчества Детей и Молодежи. Фото: администрация Ростова

В этом году власти Ростова-на-Дону решили сократить траты на оформление города ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. По данным сайта госзакупок, администрация готова выделить только 4,3 миллиона рублей. Для сравнения на эти цели в прошлом году потратили 22,5 миллионов рублей.

На данный момент управление наружной рекламой донской столицы ищет подрядную организацию, которая возьмет на себя украшение города. Исполнитель должен будет установить на главных площадях и улицах города тематические флаги. В некоторых местах, например, напротив кинотеатра "Ростов", появится масштабная конструкция "С Днем Победы". Также в центре донской столицы поставят баннеры, напоминающие жителям о празднике.

Музыкальный театр. Фото: администрация Ростова

В техническом задании сказано, что подрядчик оснастит торжественной атрибутикой театр имена Горького, Театральную площадь, парк имени Горького, улицу Садовую, площадь Энергетиков и другие объекты. Ограждения строительных площадок украсят детскими рисунками. Кто будет выполнять заказ, определят в начале апреля. Пока идет сбор заявок на участие в конкурсе.

Можно только предполагать, почему власти урезали бюджет на украшение города к празднику. Скорее всего это связано с тем, что в прошлом году россияне отмечали знакомую дату, 75-летний юбилей со Дня Победы в ВОВ. Особый год - особые траты.

Центр города. Фото: администрация Ростова

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