Ходили в ТЦ и в кино: молодежь на Дону стала чаще болеть коронавирусом

Среди заболевших COVID-19 чаще стали встречать молодых людей и подростков. Об этом сообщил на заседании областного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев.

— Незначительно, но все же выросла доля молодого активного возраста среди заболевших. Мы видим, что это люди, посещающие торговые центры, кинотеатры и учреждения общественного питания — это лица от 20 до 40 лет. Кроме того, незначительно выросла доля подростков среди заболевших, — отметил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По мнению главного санитарного врача области, учитывая тенденцию к росту заболеваемости среди подростков и молодежи, смягчать эпидемиологические ограничения в Ростовской области еще рано. Это может спровоцировать резкое увеличение заболеваемости.

Согласно свежей сводке за 31 марта от областного Правительства, среди новых заболевших 29,3% - это люди от 18 до 45 лет. Всего за сутки выявлено 263 новых случаев заболевания.

Молодежи тоже стоит опасаться тяжелого течения коронавируса. За последние сутки от ковида скончался 26-летний парень.