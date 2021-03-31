За кражу нательного крестика воришка может сесть в тюрьму на шесть лет

Подозреваемый проник в помещение через окно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Гуково Ростовской области местная жительница стала жертвой домушника. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, неизвестный, улучив время, когда хозяйки не было дома, пробрался в квартиру.

- Подозреваемый оказался в помещении, выдавив балконную раму и разбив стекла на балконной двери, - прокомментировал источник издания.

По всей видимости, 76-летняя женщина оказалась не из зажиточных. В квартире не было ни золота, ни налички. Поэтому воришка забрал лишь нательный металлический крестик, цена которого не превышает трехсот рублей.

Пенсионерка написала заявление в полицию. С места происшествия изъяли фрагмент волоса, а также следы от обуви. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если воришку задержат, а суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на шесть лет.

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