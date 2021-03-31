17-летнего ростовчанина поймали на краже, возбуждено уголовное дело

На какие цели молодой человек брал деньги неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летнего ростовчанина подозревают в краже. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 31 марта, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Деталей в процессе расследования пока не дают, однако предварительно известно, что юноша в течение двух месяцев тайно похищал деньги с карты знакомого пенсионера. Всего за январь и февраль 2021 года он снял с чужой карты более 11,5 тысяч рублей. На какие цели молодой человек брал деньги, как их тратил и главное, почему просто не попросил помощи у взрослых, неизвестно.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, - прокомментировали в Следкоме.

Сегодня же «КП – Ростов-на-Дону» стало известно о краже в городе Гуково. Неизвестный домушник вынес из квартиры 76-летней женщины нательный металлический крестик, цена которого не превышает трехсот рублей. За это преступление ему грозит шесть лет тюрьмы.