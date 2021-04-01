Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону со 2 апреля 2021: что изменится

Будет увеличена заполняемость стадионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 2 апреля 2021 — список послаблений от «КП-Ростов». Рассказываем, как изменится жизнь ростовчан в ближайшие дни.

Постановление подписал губернатор Василий Голубев. Согласно документу, изменится заполняемость стадионов. Так, во время соревнований может быть занято 75 процентов зрительских мест.

Напомним, в настоящее время спортивные объекты могут заполняться лишь на 50 процентов.

Ранее "КП-Ростов" уже писала о том, какие ограничения до сих пор действуют в Ростовской области. в донском регионе до сих пор сохраняются масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

Театры и кинотеатры пока можно заполнять на 50 процентов. При этом запрещены выступления в помещения, где нет посадочных мест. Танцевальные площадки в заведениях пока закрыты.

Кафе и рестораны могут работать с семи часов утра до полуночи. Запрещено курение кальяна.

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