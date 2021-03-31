Ограничения в Ростове-на-Дону 2021: какие запреты остались спустя год после самоизоляции

В Ростовской области продолжают действовать масочный режим и запрет массовых мероприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения в Ростове-на-Дону 2021 — как изменилась жизнь ростовчан с начала пандемии. Ровно год назад, 31 марта, Ростовская область отправилась на самоизоляцию. «КП-Ростов» рассказывает, как менялись ограничения и какие из них действуют до сих пор.

ДОМА ДВА МЕСЯЦА

16 марта 2020 года в Ростовской области запретили массовые мероприятия. А уже через две недели губернатор объявил о введении самоизоляции в Ростовской области. Жителям запретили покидать дома без необходимости. Люди могли выходить в ближайшие магазины и аптеки, а также выгуливать домашних животных. Кроме того, разрешалось навещать близких родственников. А уже в апреле на всей территории области ввели масочный режим.

Во время самоизоляции улицы города почти опустели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении нарушителей, в основном, составляли протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Человека могли привлечь к штрафу от тысячи до 40 тысяч рублей.

12 июня режим самоизоляции ослабили. Людям разрешили свободно передвигаться. Постепенно открылись кафе, парикмахерские, спортзалы и прочие заведения.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕЙЧАС?

Сейчас в Ростовской области продолжают действовать масочный режим и запрет массовых мероприятий.

Работать разрешили всем учреждениям и компаниям. Однако сохраняются ограничения по допустимой заполняемости помещений.

Так, в театрах и кинотеатрах можно занимать до 50 процентов зрительских мест. В театрах начали работать кассы. Запрещены выступления музыкальных и театральных коллективов, а также отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами.

В начале марта в Ростовской области возобновили плановую медпомощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кафе и рестораны могут работать с семи часов до полуночи. Этот график не распространяется на доставку. В заведениях не работают танцевальные площадки. Нельзя курить кальян.

Запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе с использованием фейерверков. А в торговые центры не пускают детей младше 14 лет без сопровождения родителей.

В Ростовской области возобновили плановую медицинскую помощь. Теперь в поликлинику можно дистанционно записаться на плановый прием. В больницы начали госпитализировать пациентов, но пока помещения могут заполняться только на 50 процентов.

С начала пандемии в Ростовской области коронавирусом заразились более 80 тысяч человек. Фото: правительство РО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год пандемии в Ростове-на-Дону 2020 — 2021: что изменилось с первого случая заражения

Вспоминаем важные события за год пандемии в Ростове-на-Дону 2020 — 2021. (Подробности)

Вышел на улицу - заплатил: за нарушение самоизоляции оштрафовали больше трех тысяч жителей Дона

72 из них должны заплатить по 15 тысяч рублей. (Подробности)

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: никому нельзя покидать свои дома

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: в городе ввели дополнительные ограничения. (Подробности)

Смягчение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что откроется с 12 июня

Смягчение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону: дончанам разрешили прогулки. (Подробности)

Когда отменят масочный режим в Ростовской области: ситуация с коронавирусом остается сложной

"КП" выяснила, отменят ли масочный режим в Ростовской области после того, как это сделали в Удмуртии. (Подробности)