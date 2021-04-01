Дождались: в Суворовском микрорайоне появился пешеходный переход возле поликлиники

Переход обустроили в конце марта. Фото: из аккаунта Алексея Логвиненко в Инстаграме.

Рядом с домом по переулку Белоусова, № 12/1, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Ранее на своей странице сити-менеджер писал о том, что объект будет сдан до конца марта.

Пешеходный переход достался жителям Суворовского непросто. Движение транспорта возле единственной в микрорайоне поликлиники на этом участке оживленное, здесь находится остановка общественного транспорта.

— Построенный участок дороги по переулку Белоусова не является муниципальной собственностью, поэтому работы по обустройству пешеходного перехода городскими властями невозможны. Однако, учитывая многочисленные просьбы жителей, администрация договорилась с застройщиком обустроить пешеходный переход, — говорится в публикации от 20 марта на странице Алексея Логвиненко в Инстаграме.

Ранее «Комсомольская правда - Ростов» писала о том, что жители города стали чаще обращаться с жалобами в администрацию. Их претензии связаны с дорогами, больницами и ЖКХ.