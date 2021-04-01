Контрафакт на 80 миллионов: в Ростове полицейские изъяли 600 тысяч пачек сигарет

Контрафактную табачную продукцию хранили в частном доме, гаражах и складах донской столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в пресс-службе донского главка, полицейские совместно с сотрудниками из Управления ФСБ по Ростовской области и при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали четыре жителя донской столицы, подозреваемых в незаконном обороте табачной продукции.

Стражи правопорядка установили, что задержанные приобрели немаркированную табачную продукцию и хранили запасы в одном из частных домов, в гаражах и складах Ростова. Реализовать товар подозреваемые планировали в магазинах города и области.

В ходе оперативных мероприятий было обнаружено около 600 тысяч пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость по предварительным подсчетам составила около 80-ти миллионов рублей.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства дела.

Заметим, что контрафактный табак в Ростовской области пытаются продать с завидной регулярностью.