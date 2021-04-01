Свалка и безопасность полетов: коммунальщикам придется убрать мусорный полигон в Ростове

свалка привлекает большое количество птиц, которые могут создать опасность для полетов техники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовский областной суд удовлетворил иск, поданный ростовчанами и обязал ликвидировать мусорный полигон в черте города.

Речь идет о несанкционированной свалке твердых коммунальных отходов и мусора в северо-западной промзоне. Отходы свозились на территорию между аэродромами Ростов-Северный и Центральный, которые эксплуатируются минобороны и «Роствертолом».

Истцы объясняли свою позицию тем, что наличие мусорного полигона в черте города влияет на состояние окружающей среды и увеличивает риск возникновения опасных заболеваний у ростовчан. К тому же, свалка привлекает большое количество птиц, которые могут создать опасность для полетов техники.

Ленинский районный суд Ростова не удовлетворил иск граждан, и они подали апелляционную жалобу: судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда признала, что эксплуатация мусорного полигона не соответствует требованиям Воздушного кодекса РФ.

Теперь ответчикам придется ликвидировать мусорный полигон.

Стихийные же свалки появляются в городе, как грибы после дождя.