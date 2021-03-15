Стихийная свалка появилась на одной из ростовских улиц

Ростовчане организовали стихийную свалку. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице ростовчане сами образовали стихийную свалку. Она появилась в рйоне кольца на проспекте Шолохова. Причиной ее появления стало то, что люди стали оставлять полные до отказа мусорные пакеты прямо в этом месте. О происходящем сообщили местные жители в одном из городских пабликов в соцсети.

До этого территория больше была похожа на болото. Но как только там начала образовываться свалка, люди встревожились, что к лету она может достичь гигантских размеров и станет к тому же источать отвратительный запах.

Горожане обратились с сообщением о свалке в администрацию, там им объяснили, что возникла проблема с подрядчиком, с ним был расторгнут контракт в одностороннем порядке. В настоящее врем власти решили законсервировать объект, и уже даже подготовили проектную документацию для этого.

«Мусорку там местные жители организовали. Районная администрация может бесконечно убирать мусор и чинить ограждение, но там будет складироваться мусор», «Непонятно, почему власти клювом щёлкают. Поставить камеру и наряд один полиции. Штраф, на минуту, 5 тысяч рублей. Можно нормально пополнить казну, да и вообще для общества полезнее будет», - поделились своим мнением под постом горожане.

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