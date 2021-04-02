Директора мясокомбината в Красном Сулине обвиняют в отмывании денег

На переработке субпродуктов удалось получить 2,2 миллиона неучтенного дохода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» в отношении 43-летнего жителя Новочеркасска, руководителя предприятия по переработке мясных продуктов, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Полицейские установили, что руководитель предприятия по переработке и консервации мясных продуктов, в 2018 году заключил госконтракт на переработку субпродуктов. Не оплатив поставку, переработал субпродукты в фарш и реализовал на продажу, тем самым получив нелегальный доход в размере 2,2 миллиона рублей.

В отношении этого фигуранта местным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».

Напомним, в начале года экс-мэру Красного Сулина дали реальный срок за мошенничество.