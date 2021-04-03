"А что у нас там под халатом?": высказывания «Мисс России» о воспитании детей взвали неоднозначную реакцию у поклонников

Татьяну Котову часто можно увидеть с цветами. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», экс-солистка «ВИА Гры», очаровательная модель и певица Татьяна Котова в своем «Инстаграме» порассуждала на тему воспитания детей. При этом девушка выложила свой снимок в атласной короткой пижаме и с корзиной цветов в руках.

А дальше написала, что воспитывать мальчиков и девочек надо по-разному.

- Девочек вообще нужно воспитывать иначе, чем парней. Девочек важно всегда поддерживать во всех начинаниях, не рубить на корню, не запрещать, и всегда поощрять новые занятия и желания. Важно отличать прихоть или каприз от желаний, которые могут вырасти в большое увлечение, - написала Татьяна.

А вот мальчиков сразу надо приучать к труду.

- Пусть побьет посуду, но учится мыть, должен уметь и пылесосить, и мыть полы, так, чтобы все время изучал новые обязанности по дому и со временем умел все. В том числе , - готовить, - высказала свое мнение девушка.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Однако многие из фоллоферов не стали углубляться в вопросы воспитания подрастающего поколения, а просто отметили красоту девушки.

А некоторые и вовсе задали не совсем приличные вопросы.

- А что у нас там под халатом? – написал один из подписчиков.

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