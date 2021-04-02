На 2-й Баррикадной в Ростове сбили пенсионерку

Женщина переходила улицу с оживленным трафиком, не дойдя до «зебры». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщают в региональной пресс-службе ГИБДД, первого апреля, около 8:00 на в Железнодорожном районе Ростова на дороге была сбита 62-летняя женщина.

Авария произошла на 2-й Баррикадной улице. Двигаясь от улицы МОПРА в сторону Перовского переулка 37-летний водитель «Shevrolet Spark» в районе дома № 10 сбил пешехода. Это была 62-летняя женщина, она переходила дорогу в неположенном месте, при этом в зоне видимости находился пешеходный переход.

В результате аварии женщина получила травмы, и ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Донская Госавтоинспекция не устает напоминать пешеходам: нарушителям правил дорожного движения грозит и штраф, и опасность попасть под колеса движущегося автотранспорта.

Пешеходы рискуют попасть в аварию в Ростове, даже когда переходят дорогу по «зебре». Так, буквально на следующий день на улице Михаила Нагибина сбили 67-летнего мужчину.