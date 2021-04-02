На Дону замначальника таможенного поста задержали за взятку в 545 тысяч рублей

За 545 500 рублей он просил покровительства и защиты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за дачу взятку задержали заместителя начальника таможенного поста. Он уже находится под стражей. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в Южном таможенном управлении.

- Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение, также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.

Предположительно, подозреваемый пытался подкупить коллегу, а именно сотрудника службы по противодействию коррупции. За 545 500 рублей он просил покровительства и защиты в случае каких-либо нарушений. Однако мужчина просчитался относительно возможного сообщника и был пойман с поличным на месте преступления.

Ранее в донской столице провели обыск в доме оперативника управления по контролю за оборотом наркотиков. По предварительным данным, у мужчины обнаружили запрещенные вещества, и теперь ему грозит еще одно уголовное разбирательство. Если вину подтвердят, правоохранителя уволят по «дискредитирующим основаниям».