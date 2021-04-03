В Ростовской области в лобовой аварии пострадали трое человек

После аварии детали автомобилей разбросало по обочине. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Сальском районе Ростовской области на дороге «Сальск-Городовиковск» произошла серьезная авария. ЧП случилось вечером, второго апреля. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 31-летний водитель «ВАЗ-21124» нарушил правила расположения авто на дороге, поэтому мужчина не успел сориентироваться, когда увидел на встречке "Ладу".

В результате "ВАЗ" протаранил другой отечественный автомобиль. Оба водителя, а также 17-летний пассажир «ВАЗа» на скорой помощи были госпитализированы в больницу. Еще двоим пассажирам врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

- Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что соблюдение ПДД - залог безопасного участия в дорожном движении. Не превышайте скорость, соблюдайте боковой интервал и дистанцию с другими автомобилями, не выезжайте на полосу встречного движения при обгоне там, - обратилось ведомство к водителям.

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