В Ростове мужчина получил травмы в произошедшем ДТП

В Ростове мужчина пострадал в ДТП Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донской столице мужчина получил травмы после удара иномарки.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля в районе дома № 6/13 по улице Волкова в Северном микрорайоне города. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda Rapid ехала со стороны улицы Белорусской, а на пересечении с проспектом Космонавтов автоледи не справилась с управлением. В результате этого машина врезалась в электрический столб.

- В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Пострадавший был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. А женщине теперь грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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