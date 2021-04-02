Автоледи на иномарке насмерть сбила мужчину в Ростовской области

В Ростове произошло смертельное ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в пятницу, 2 апреля, около восьми часов вечера в Красносулинском районе на 949 км трассы М-4 Дон. По предварительным данным, 31-летняя автоледи за рулем иномарки Mazda-3 не успела затормозить перед внезапно выскочившим на дорогу мужчиной, в результате чего произошла аврия.

Стоит отметить, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. А в результате полученных травм он скончался прямо на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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