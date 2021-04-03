Световое шоу и парады у домов ветеранов: в Ростове-на-Дону обсудили празднование Дня Победы

В донской столице начали подготовку к 9 мая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Празднование 76-ой годовщины Великой Победы обсудили в донской столице. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Ростове, кроме традиционных поздравлений и чествования ветеранов, запланированы и новые акции. Так, во всех районах города организуют проект «Улица героя» с участием жителей.

- Проект будет посвящен историям подвигов героев войны, имена которых присвоены улицам города, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Также пройдут и выездные парады у домов ветеранов. А в парках, на открытых площадках, запланированы концерты с участием военных оркестров, творческих коллективов.

Традиционное шествие «Бессмертного полка» также входит в список праздничных мероприятий. Однако формат всех проектов будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Кроме того, в День Победы на Театральной площади планируется световое шоу – транслировать будут фото- и видеоматериалы военных лет донской столицы.

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Об этом и многом другом говорим с пресс-секретарем главы Донской Митрополии Игорем Петровским предстоящих праздниках (подробнее)