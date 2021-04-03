«Красивые и счастливые»: страстный поцелуй супругов Дибровых «взорвал» сеть

Браку Дмитрия и Полины уже 12 лет.Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграм"

Известный телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина отметили 12-ую годовщину брака.

Их роман напоминал сказку о Золушке – юная провинциальная красавица и 47-летний статусный, состоявшийся мужчина. Но разница в возрасте не помешала телеведущему потерять голову от любви. Год мужчина красиво ухаживал за ростовчанкой. А на ее 18-летие устроил девушке большой сюрприз – отвез ее во Францию и сделал предложение.

Праздник в честь 12-летия со дня свадьбы муж и жена устроили дома. Вечеринка была организованна в русском стиле. Подробностями вечера со своими подписчиками в «Инстаграме» поделилась Полина Диброва.

А чуть позже она опубликовала фото с этого мероприятия, на котором девушка и ее супруг страстно целуются.

Снимок набрал массу лайков и комментариев. Пользователи сошлись во мнении, что Дибровы – замечательная пара.

- Красивы и счастливые, - написала одна из подписчиц.

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Домашнюю вечеринку по этому случаю Полина и Дмитрий оформили в русском стиле (подробнее).

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