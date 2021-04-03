«Пресса у нас любит разводы с мордобоем»: адвокат звезд сделала прогнозы о будущем Аланы и Павла Мамаевых

Марина Дубровская часто участвует в бракоразводных процессах знаменитостей. Фото: из личного архива героя публикации

Знаменитости часто выбирают адвокатов, руководствуясь рекомендациями коллег, друзей. Фамилии звездных адвокатов теперь многие знают, так как им приходится давать комментарии и появляться на ТВ. «Комсомолка» поговорила с адвокатом Мариной Дубровской, которая представляет интересы многих артистов.

По ее словам, за всю практику она не встречала похожих разводов. В ее практике был даже такой случай, что семья сохранилась после случайной встречи в самолете, летевшем в Америку.

Кстати, Марина Дубровская защищала интересы Алисы Аршавиной, когда та разводилась с футболистом. Адвокат согласилась прокомментировать ситуацию с алиментами.

- Аршавин сейчас не играет, а это значит его гонорары в разы меньше, чем это, например, было при Барановской. Да, он работает на телевидении, тренирует, но суммы, конечно, не сопоставимы. Алиса получила все, что могла получить в этой ситуации. Суд принял законное решение, и она знала перспективы. Другое дело, что часто богатые мужья пытаются скрыть свои доходы, чтобы не платить алименты, - отметила Марина Дубровская в интервью kp.ru.

Также она говорит, что многие знаменитости не хотят огласки, но есть и те, кто расходится громко.

- Пресса у нас любит разводы с мордобоем, дележкой денег и детей. Похоже такой процесс сейчас будет и у Аланы Мамаевой. Такой был и у Миланы Кержаковой, - прокомментировала адвокат.

А еще Марина Дубровская уверена - разводятся те пары, где изначально не было любви.

- А без любви, как известно, долгий брак вряд ли выживет, и уж точно счастливым не будет – а это прямая дорога к нам. К адвокатам. Я вообще всем советую, что уж если решили разводиться – подготовьтесь! Не надо ничего делать с горяча! Как и любое сложное дело – развод надо готовить заранее.

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