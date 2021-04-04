Спартак - Ростов 4 апреля 2021: где и во сколько смотреть трансляцию матча 24 тура

Спортсмены активно тренируются перед игрой. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Спартак - Ростов 4 апреля 2021: состязание начнется в 19.00. Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена». «КП- Ростов-на-Дону» будет вести прямую трансляцию матча, смотрите ее здесь.

Эта игра – самая ожидаемая в сезоне! Билеты на стадион «Ростов-Арена» расхватили к концу марта. Болельщики «желто-синих» уверены, что команда Валерия Карпина «порвет» соперников.

Футбольные аналитики сходятся во мнении, что "Ростову" будет намного сложнее отобрать очки у откровенного фаворита. "Спартак" в последних матчах показывают очень хорошие результаты. "Красно-белые" выиграли четыре матча подряд. Сначала они расправились с "Рубином", затем крупно обыграли "Краснодар", "Динамо" и "Урал". За событиями на стадионе следите на нашем сайте в режиме онлайн.

После игры болельщиков до города будут отвозить шаттлы.

Также напоминаем, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – вход на стадион разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль.

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