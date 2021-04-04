В центре Ростов-на-Дону иномарка протаранила здание

Автомобиль врезался в здание, расположенное в центре Ростова. Фото: соцсети

В донской столице, на Большой Садовой, вечером, 3 апреля, произошло серьезное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», по предварительным данным, ехал в сторону Халтуринского на запрещающий сигнал светофора. В результате машина врезалась в «Киа Риа». А ее, в свою очередь, отбросило на здание.

- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

Раннее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в регионе на трассе М-4 случилась авария, в которой пострадали трое человек. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 31-летний водитель «ВАЗ-21124» нарушил правила расположения авто на дороге, поэтому мужчина не успел сориентироваться, когда увидел на встречке "Ладу". В результате "ВАЗ" протаранил другой отечественный автомобиль. Оба водителя, а также 17-летний пассажир «ВАЗа» на скорой помощи были госпитализированы в больницу. Еще двоим пассажирам врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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