Таганрожцы «отремонтировали» ямы на дорогах гигантским пластырем

В начале ролика молодые люди в белых халатах «заклеили» дорожную яму огромным лейкопластырем Фото: https://vk.com/my_tgn

В Таганроге появился новый туристический маршрут по «Самым знаменитым ямам». Шуточное видео с таким названием опубликовали в социальных сетях. Необычным способом жители приморского города решили привлечь внимание властей к разбитым и аварийным дорогам.

В начале ролика молодые люди в белых халатах «заклеили» дорожную яму огромным лейкопластырем, а потом, уже в костюмах рабочих, «высадили» в один из ухабов цветы. После этого флешмоб продолжили «пляжным отдыхом» в луже, прямо на проезжей части.

Ранее видео о дорогах снял еще один местный житель. Владислав Голубенко показал асфальт, по которому едет до магазина. Буквально через каждые 10-15 метров ему попадались опасные выбоины. Таганрожец признался, что в таких ситуациях хочет бросить машину и идти пешком.

В ответ на это администрация города сообщила, что в ближайшее время Таганрог ждет масштабный ремонт. С 15 по 20 апреля подрядчик должен привести в порядок девять улиц. На это потратят 118 миллионов рублей.