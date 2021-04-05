"Вот такой рассеянный": ростовчанин проехал по городу на самокате и в банном одеянии

Ростовчанин проехал по центру города в банном халате. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице местных жителей изрядно позабавил нестандартный горожанин. О поведении ростовчанина рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Мужчина выехал на проспект Ворошиловский на самокате, но одет он был весьма необычно. На нем был лишь банный халат и шапочка. В таком виде он колесил по центру города и даже не обращал внимания на изумленные взгляды прохожих и их смешки, которые летели ему в спину.

- Со слов очевидцев, он опаздывал на сеанс в городскую баню, - написал автор поста и приложил видео с необыкновенным ростовчанином.

Пользователи тоже не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили к видеозаписи множество ироничных комментариев.

"Нормально все, чувак вызвал положительные эмоции", "Зато не в пробке", "Он просто думает, что ему ещё лет так 12. Алло, мужчина, вы уже дяденька. Приведите мозги в порядок. Шутки хороши с друзьями. А в обществе можно и на психбольницу так нарваться", - написали горожане.

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