Прокуратура обнаружила нарушения при строительстве моста на улице Малиновского

Речь идет о «несвоевременном изъятии участков И ненадлежащей технологии выполнения работ ФОТО: пресс-служба правительства РО

Прокуратура выявила нарушения при строительстве ростовского моста на улице Малиновского. В частности речь идет о «несвоевременном изъятии участков, ненадлежащей технологии выполнения работ и некачественной экспертизе прочности бетона».

Также стало известно, что за все эти недочеты к административной ответственности уже привлекли директора МКУ «ДИСОТИ». Этого добился депутат Петр Пятибратов.

Он поднял вопрос о нарушениях еще в начале года на заседании гордумы Ростова. По словам чиновника, тогда к нему не прислушались и даже написали жалобу за «неверные и порочащие честь и достоинство доводы». После этого он обратился в прокуратуру с просьбой проверить истинность его слов.

Однако, стоит отметить, что большинство работ к этому моменту на объекте уже почти выполнили и к 1 мая переправу планируют открыть для общественного транспорта.