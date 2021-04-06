На Дону за ремонтом ям начнут следить с помощью системы «Светофор»

Ранее систему использовали для мониторинга ситуации с COVID-19 Фото: Евгения ГУСЕВА

На Дону для оценки качества и скорости ремонта ям начнут использовать систему «Светофор». Об этом в эфире программы «О главном» заявил губернатор Василий Голубев.

- Министерство транспорта должно видеть, что происходит. Следует еженедельно все оценивать. При плохом качестве нужны оперативные и адекватные меры, - сказал глава региона.

Ранее систему использовали для мониторинга ситуации с COVID-19. Объективно оценивать заболеваемость помогало цветовое ранжирование – от красного до зеленого. Так помечали опасные и безопасные локации. Подобные критерии планируют применять и в отношении дорог.

Накануне о дорожных проблемах заговорили в Таганроге. Там местные жители, чтобы привлечь внимание властей, сняли шуточный видео ролик, в котором заклеили выбоины огромным лейкопластырем.