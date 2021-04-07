Власти Ростова оспорили в Верховном суде строительство отеля на месте кинотеатра «Русь»

Тяжбы по вопросу идут уже длительное время Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский департамент имущественно-земельных отношений направил кассационную жалобу в Верховный суд страны. В электронной картотеке этой инстанции уже появилась соответствующая информация. Дело в том, что власти донской столицы сейчас пытаются добиться отмены строительства гостиницы на месте бывшего кинотеатра «Россия».

Разрешение на новый объект собственник участка - киноконцертный комплекс «Русь» - получил от Арбитражного суда Северо-Кавказского округа еще в феврале этого года. Именно это постановление и пытается оспорить мэрия.

Тяжбы по вопросу идут уже длительное время. Однако все началось в 2017 году после того, как в Росреестре дали добро на изменение целевого назначения участка. Раньше на этой территории можно было размещать только кинотеатры, театры и выставочные центры.

Возможное нововведение не понравилось городским властям, и они обратились Ростовский арбитражный суд. Дело выиграли, однако владелец территории – тот же самый киноконцертный комплекс «Русь» - не стал ждать, подал жалобу в другую инстанцию и добился отмены решения.